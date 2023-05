Le tre navi fantasma russe i giorni prima del sabotaggio di Nord Stream

Secondo un’inchiesta di tre emittenti di Danimarca, Norvegia, Finlandia e Svezia, tre navi della marina russa sono state individuate nelle acque vicine al luogo in cui ci fu, il 26 settembre scorso, il sabotaggio del gasdotto Nord Stream, nei mesi e nei giorni precedenti l’attacco. Sono la Sibiryakov, in grado di fare sorveglianza subacquea, un rimorchiatore SB-123 e una terza nave che non è stata ancora identificata. I loro trasmettitori erano spenti, ma i loro movimenti sarebbero stati seguiti da un ex ufficiale dell’intelligence navale britannica utilizzando informazioni open source e comunicazioni radio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE