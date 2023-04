Navi russe “fantasma” nel mare del Nord per pianificare sabotaggi. Un report 

Secondo un report congiunto delle emittenti televisive di Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia, la Russia sta utilizzando una flotta di navi “fantasma” nel mare del Nord per raccogliere informazioni di intelligence per operazioni di sabotaggio di impianti eolici, cavi elettrici e gasdotti. L’inchiesta porta il nome di “The Shadow War”, la guerra delle ombre, ed è realizzata dalla testata danese Dr in collaborazione con la norvegese Nrk, la svedese Svi e la finlandese Yle: hanno analizzato le comunicazioni di queste navi russe “fantasma” che portano attrezzature di sorveglianza subacquea e che hanno i trasmettitori spenti per non rivelare la loro posizione (per questo “fantasma”). “La guerra delle ombre” si concentra sulla nave russa Admiral Vladimirsky, che invece di una nave da ricerca sarebbe una nave spia, utilizzata per mappare le infrastrutture critiche della zona.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE