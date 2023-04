Confermata la detenzione di Gershkovich in Russia: rischia vent'anni di carcere

Arrestato lo scorso 29 marzo con l’accusa di spionaggio, il cronista del Wsj è comparso per la prima volta in un tribunale russo. Le autorità non forniscono alcuna prova. Per la Casa Bianca l’arresto “è totalmente illegale”

Camicia a quadri, jeans, braccia conserte: il giornalista americano Evan Gershkovich è comparso per la prima volta in un tribunale russo da quando è stato arrestato il 29 marzo scorso con l’accusa di spionaggio a favore degli Stati Uniti. Gershkovich era dentro una gabbia a vetri, aveva lo sguardo attento che abbiamo imparato a conoscere in queste settimane in cui ci siamo riletti e rivisti i suoi articoli e i suoi video, ha sorriso (immortalato in una splendida foto dell’Afp) e ha fatto dei cenni alle persone che ha riconosciuto dentro l’aula. Lunedì, finalmente, l’ambasciatrice americana a Mosca, Lynne M. Tracy, aveva avuto il permesso di fargli visita alla prigione di Lefortovo: “È in buona salute e rimane forte – ha detto la Tracy – Rinnoviamo la nostra richiesta di un rilascio immediato”. Anche l’ambasciatrice americana all’Onu, Linda Thomas-Greenfield, aveva fatto la stessa richiesta nelle ore precedenti, ma si sa che in queste settimane il Palazzo di vetro è ostaggio della presidenza russa del Consiglio di sicurezza.

Ogni tentativo, anche quello minimo di mandare Gershkovich almeno agli arresti domiciliari, è stato comunque respinto dalla corte russa, che ha confermato la decisione della detenzione a Lefortovo. Durante la breve sessione, le autorità russe non hanno fornito alcuna prova, anche se gli agenti dell’Fsb che hanno arrestato il giornalista dicono dal primo giorno – ripresi dalle ambasciate russe in occidente e dalla propaganda – di aver preso Gershkovich “in flagranza di reato”. La Tracy, che è entrata in aula assieme agli avvocati del giornalista e ai fotografi, ha ribadito: le accuse sono infondate. Per la Casa Bianca l’arresto “è totalmente illegale”; per il dipartimento di stato Gershkovich “è detenuto illegalmente”; per la Russia il giornalista è una spia, il processo per questo tipo di reati si tiene solitamente a porte chiuse, quindi sapremo qualcosa a cose fatte. Evan Gershkovich rischia vent’anni di carcere.