La rete di solidarietà per Gershkovich e la luce sempre accesa

Mosca vuole condannare il reporter per poi scambiarlo, e intanto vieta le visite. Il mandato di Putin

Secondo alcune fonti di Bloomberg, Vladimir Putin ha approvato personalmente l’arresto di Evan Gershkovich, il giornalista del Wall Street Journal ora rinchiuso nel carcere Lefortovo di Mosca con l’accusa di spionaggio – rischia vent’anni di prigione. Le fonti sono naturalmente anonime, ma dicono che quest’arresto è la dimostrazione che il presidente russo non soltanto vuole rendere il suo paese impenetrabile e illeggibile, ma anche che il ripristino di una qualche relazione con l’occidente è fuori discussione. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha ribadito quel che anche l’ambasciata russa in Italia ha scritto al Foglio e alle testate che hanno firmato l’appello per la liberazione di Gershkovich.