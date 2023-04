Così s'è convinto al Sisi. La fornitura di armi a Putin e l'intervento americano

Il mese scorso, in seguito ad alcuni colloqui con alti funzionari statunitensi, l’Egitto ha sospeso un piano per fornire segretamente razzi alla Russia e ha invece deciso di produrre munizioni di artiglieria per l’Ucraina, secondo cinque documenti di intelligence statunitensi trapelati e non riportati in precedenza. La scorsa settimana il Washington Post aveva fatto riferimento a un altro documento che rivelava un piano segreto del presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi risalente a febbraio per fornire alla Russia fino a 40.000 razzi Sakr-45 da 122 mm, che possono essere utilizzati nei lanciarazzi russi a lancio multiplo. Sisi aveva dato istruzioni ai suoi subordinati di mantenere il progetto segreto “per evitare problemi con l’occidente”, si legge nel documento. Ma i nuovi documenti, che il Washington Post ha ottenuto da una serie di materiali presumibilmente postati sulla piattaforma online Discord da un membro della Guardia nazionale aerea del Massachusetts, sembrano mostrare che Sisi, all’inizio di marzo, ha fatto marcia indietro rispetto al progetto di rifornire Mosca, una mossa che avrebbe rappresentato un grosso rimprovero al più generoso alleato dei paesi occidentali del Cairo, gli Stati Uniti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE