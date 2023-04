Tutti i segnali che il legame tra Russia e Cina è militare

Il mese scorso, durante la visita di Xi Jinping a Mosca, più che i comunicati, redatti per lanciare messaggi internazionali, la cosa importante da osservare erano le foto. Al fianco del presidente russo Vladimir Putin c’era una squadra di funzionari coinvolti nei programmi militari di Mosca. C’erano facce note, come il ministro della Difesa Sergei Shoigu o il vicepresidente del Consiglio di sicurezza Dmitri Medvedev, ma c’erano anche il capo dell’agenzia spaziale Yuri Borisov e il capo del servizio per la cooperazione tecnico-militare Dmitri Shugaev. Era questa la squadra che ha accompagnato Putin negli incontri a porte chiuse con Xi Jinping, preludio degli accordi che sono in preparazione tra Russia e Cina. Domenica 16 aprile arriverà a Mosca Li Shangfu, da poco confermato ministro della Difesa cinese e uomo di riferimento per le ambizioni spaziali di Pechino. Durante la visita di tre giorni al fianco di Shoigu, incontrerà generali russi e visiterà accademie militari.

