Il “Buy European” blocca l'Ue sull'acquisto congiunto delle munizioni per Kyiv

Il 20 marzo i ministri degli Esteri e della Difesa dell’Unione europea avevano festeggiato un accordo su ciò che avrebbero dovuto fare un anno fa: approvare un piano per fornire all’Ucraina un milione di munizioni calibro 155 mm, trasferendo gli stock esistenti e lanciando acquisti congiunti per ripianarli e per continuare ad armare Kyiv. Quattro giorni dopo, al Consiglio europeo del 24 marzo, anche i capi di stato e di governo si erano congratulati tra loro per quella che l’Alto rappresentante, Josep Borrell, ha definito una “decisione storica”. Solo che l’accordo non c’era ancora.

