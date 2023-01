Macron per l'Ue vuole una strategia industriale “Made in Europe”

Il presidente francese chiede uno “choc” per facilitare l’adozione di aiuti di stato e l’introduzione del principio “Buy european” nelle commesse pubbliche. Una risposta alla doppia sfida della guerra in Ucraina e del piano di Biden

Bruxelles. Strategia “Made in Europe” è il titolo di un documento che la Francia ha inviato il 9 gennaio alle capitali dell’Unione europea con lo scopo di illustrare le sue proposte per rispondere alle sfide della guerra della Russia in Ucraina e dell’Inflation reduction act (Ira) dell’Amministrazione Biden. Di fronte al rischio di una deindustrializzazione dell’Europa, con migliaia di imprese che spostano investimenti e produttività per sfuggire all’aumento dei prezzi dell’energia e rincorrere i sussidi americani, Emmanuel Macron chiede uno “choc” per facilitare l’adozione di aiuti di stato e l’introduzione del principio “Buy european” nelle commesse pubbliche.