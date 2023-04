Nonostante attentati e proteste, Israele cresce in popolazione e non è mai stato più in salute

Lo Stato islamico aveva annunciato che “nel 2022 avranno fine i quarant’anni di pace di Israele”. “Entro il 2022, Israele sarà distrutto”, declamava Hassan Azghadi del Consiglio supremo iraniano per la rivoluzione, il braccio destro di Ali Khamenei. Il ministro dell’Interno di Hamas, Fathi Hamad, aveva detto che i palestinesi avrebbero liberato tutta la Palestina “entro il 2022”. Siamo nel 2023 e Israele non è mai stato più in salute. Questo fazzoletto di terra poco più grande della Lombardia è l’unico stato la cui esistenza è messa apertamente in discussione, al sud ha Hamas, a nord Hezbollah e nel mezzo i palestinesi, sempre più impazienti di accoltellare e sparare ai sionisti. A sinistra l’unico confine tranquillo: il Mediterraneo, dove in tanti dal 1948 vorrebbero far rotolare tutti gli ebrei. Eppure, Israele, all’indomani di una nuova ondata terroristica e proteste mai viste nella sua storia, appare come beato.

