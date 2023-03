Lula chiede fondi per l'Amazzonia, ma taglia più alberi di Bolsonaro

Sono arrivati in contemporanea il 27 febbraio, in Brasile: John Kerry, inviato speciale per il clima degli Stati Uniti, a Brasilia, per perfezionare le intese di massima raggiunte durante l’incontro di Lula con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden lo scorso 10 febbraio; e le due navi da guerra iraniane Iris Makran e Iris Dena, nel porto di Rio de Janeiro, sotto sanzioni del Tesoro americano, che, a quanto pare, erano rimaste nascoste per un mese, dal momento che la Gazzetta Ufficiale aveva informato dell’autorizzazione al loro attracco già il 13 gennaio, ed erano attese per il 23. La nuova autorizzazione è dal 26 febbraio al 4 marzo. Si è speculato sulla possibilità che fossero rimaste occultate apposta per evitare imbarazzi al momento del viaggio di Lula a Washington, che però c’era già stato. Ma si è anche osservato che il 16 gennaio su Rio de Janeiro era volato il WC-135R Constant Phoenix della United States Air Force, in una missione di valutazione della qualità dell’atmosfera. Il tutto, comunque, dà l’idea dell’equilibrismo di Lula.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE