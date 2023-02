Il finto ambientalista. Lula è bravo (e falso) nei discorsi green, pessimo nei fatti

Il 15 novembre scorso un Lula già eletto ma non ancora insediato fece furore alla Cop27 di Sharm el-Sheikh, proclamando che con lui il Brasile sarebbe tornato in prima linea sul fronte della lotta per l’ambiente, dopo le brutture di Bolsonaro. “Il mondo ha ignorato gli avvertimenti sul cambiamento climatico mentre spendeva trilioni di dollari nella guerra”, predicò ispirato, promettendo: “La lotta al cambiamento climatico avrà la massima rilevanza nel mio prossimo governo”. Prendendolo in parola, il 30 gennaio Olaf Scholz gli ha portato 200 milioni di euro, come contributo per la difesa dell’Amazzonia. Appena 4 giorni dopo, Lula ha fatto affondare a 350 chilometri dalla costa una portaerei in disarmo carica di amianto, vernici e altri rifiuti fossili. Orrore, ovviamente, degli stessi ambientalisti che a Sharm el-Sheikh lo avevano applaudito. Greenpeace, Sea Shepherd e Basel Action Network hanno denunciato “una violazione di tre trattati internazionali”, e Basel Action Network ha provato pure a rivolgere a Lula un estremo, accorato appello.

