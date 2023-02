Il tour sudamericano di Scholz è in salita

Olaf Scholz è in Sudamerica per portare avanti una ambiziosa agenda al tempo stesso economica, ecologica e geopolitica. Argentina e Cile, seconda e terza tappa del viaggio, sono infatti due dei paesi del “triangolo sudamericano del litio”, dove il cancelliere tedesco anche per conto dell’Europa è andato a sfidare il predominio cinese nell’approvvigionamento di questa materia prima indispensabile per le batterie. Ma ha parlato anche di eolico, solare, idroelettrico, idrogeno verde, gas argentino e rame cileno, oltre che dell’accordo commerciale Ue-Mercosur.

