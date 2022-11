Non ci sono più scuse sul Mercosur

Non sono solo congratulazioni di rito quelle che i leader dell’Unione europea hanno inviato a Luiz Inácio Lula da Silva per la sua vittoria di un soffio su Jair Bolsonaro nelle elezioni presidenziali in Brasile. “I brasiliani hanno scelto il cambiamento”, ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. L’Ue lo sperava: i quattro anni di Bolsonaro sono stati segnati da crescenti tensioni, in particolare per la deforestazione dell’Amazzonia. Il Brasile non è gli Stati Uniti, ma è comunque il paese più grande dell’America latina. Oltre ad avere un peso economico crescente, è una potenza emergente chiave negli equilibri globali. L’uscita del Trump sudamericano è un sollievo. L’Ue vuole “cooperare sulle sfide globali: pace e stabilità, prosperità, cambiamento climatico”, ha spiegato Michel.

