Perché Orbán sta rimandando il suo voto a favore dell'allargamento della Nato

Milano. Viktor Orbán prende tempo per dare il suo consenso (necessario) all’allargamento della Nato a Svezia e Finlandia, perché l’urgenza della sfida per respingere la Russia non l’ha mai sentita, né quando c’era da far transitare le armi dirette alla difesa dell’Ucraina sul territorio ungherese, né quando c’era da mettere sanzioni che rallentassero la macchina della guerra di Vladimir Putin né ora, che il nuovo assetto dell’Alleanza atlantica dipende dal voto di Budapest e di Ankara. Il tempo è un’arma che Mosca vuole tenere nel suo arsenale e così finisce dritto anche nell’arsenale del premier ungherese, che lo usa per rallentare da dentro le iniziative europee e della Nato e poi passare all’incasso, ché la gestione filoputiniana del potere per Orbán è soprattutto una questione di soldi.

