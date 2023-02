La Russia di oggi potrebbe essere la Cina di domani

Durante la sua missione in India della prossima settimana, come ospite d’onore del Raisina dialogue, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni discuterà con il governo indiano anche di un accordo bilaterale tra Italia e India di collaborazione nel settore della Difesa. Neanche tre mesi fa, l’esecutivo Meloni è entrato in un programma di Difesa trilaterale, con Regno Unito e Giappone, chiamato Global Combat Air Programme, che servirà alla creazione del Tempest, un aereo da caccia di nuova generazione entro il 2035. “A breve”, ha annunciato qualche settimana fa a Formiche il capo di stato maggiore della Marina, l’ammiraglio Enrico Credendino, il Francesco Morosini, il pattugliatore d’altura della nostra Marina, “si addestrerà insieme agli alleati e alle marine amiche nell’Indo-Pacifico”. Fino a poco tempo fa l’Italia è stata il paese europeo, e membro del G7, meno impegnato nell’area del Pacifico soprattutto nel settore della Difesa. Da un lato la tendenza a privilegiare i rapporti con la Cina aveva fatto preferire un certo disimpegno da operazioni che avrebbero potuto avere conseguenze sul piano politico. D’altra parte, dal punto di vista militare (e marittimo) l’Italia ha una priorità strategica legata soprattutto alla geografia: il Mediterraneo. E investire nella sicurezza del quadrante dell’Indo-Pacifico è impegnativo, anche economicamente. Del resto la Francia è il primo paese europeo per presenza anche militare nell’area, èd è anche quello che ha interessi diretti nella regione: i territori francesi d’oltremare. Per tutti gli altri si tratta di cooperazioni, partnership spesso considerate troppo costose e senza un reale interesse strategico. Ma adesso qualcosa è cambiato.

