La conversione tedesca su Kyiv spiegata da Roth (Spd)

Berlino. Lo spostamento all’ultimo minuto dell’incontro dalla sede dalla stampa estera all’abitazione privata dell’intervistato ci ricorda che il conflitto russo-ucraino non è la sola emergenza. Michael Roth è risultato positivo a un test per il coronavirus. Così preferisce ricevere i giornalisti stranieri in modo virtuale da casa. Cappellino in testa e maglione di lana, il presidente della commissione Esteri del Bundestag è un po’ rosso in volto ma sta bene abbastanza per fare il punto sul conflitto russo-ucraino. Il socialdemocratico Roth, 52 anni ad agosto, è un esperto di cose europee avendo servito dal 2013 al 2021 come sottosegretario agli Affari Ue negli ultimi due governi di grande coalizione di Angela Merkel. Sul profilo Twitter del deputato spiccano la bandiera europea e quella giallo-blu dell’Ucraina, un paese del quale Roth si rivela un grande sostenitore. E benché la guerra non piaccia a nessuno, l’esponente della Spd è convinto che l’Europa debba continuare a sostenere Kyiv politicamente e militarmente “fino a quando avrà forza sufficiente per sedersi a un tavolo negoziale dove ribadire il suo carattere di stato sovrano e indipendente”.

