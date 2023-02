Il capo della diplomazia di Pechino in Europa. Tajani: Taiwan deve restare com'è

Il capo della diplomazia del Partito comunista cinese ed ex ministro degli Esteri, Wang Yi, inizia oggi una missione in Europa che lo porterà in Francia, in Italia, in Germania e in Ungheria, e che si concluderà – forse non a caso – in Russia. Wang Yi, che conosce molto bene le regole e i cerimoniali della diplomazia occidentale ed europea, ha deciso di iniziare il suo viaggio da Parigi per una ragione: in un’intervista al tabloid cinese Global Times, l’ambasciatore cinese in Francia ieri ha fatto intendere che il presidente Emmanuel Macron, in questo momento, è l’interlocutore privilegiato per la leadership di Pechino.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE