Meloni è in cerca della sua personalissima Via della seta

Il nuovo ambasciatore cinese a Roma Jia Guide fa fatica ad accreditarsi in Campidoglio ma non molta a Palazzo Chigi. Il governo più anticinese che ci sia si è fatto colomba

Alla festa di chiusura delle celebrazioni per l’anno lunare, domenica scorsa in Piazza Vittorio a Roma, il nuovo ambasciatore della Repubblica popolare cinese, Jia Guide, era seduto accanto a una raggiante Silvia Scozzese, vicesindaca con delega al Bilancio, con tanto di sciarpa rossa tradizionale del Capodanno lunare. E però qualcuno ha notato l’assenza del sindaco, Roberto Gualtieri. Perché l’anno scorso Gualtieri aveva mandato un videomessaggio alla comunità cinese romana dell’Esquilino – come il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha fatto alla festa di via Paolo Sarpi di fine gennaio – e alle elezioni del 2021 aveva perfino candidato al consiglio comunale l’imprenditrice Lin Yifan, cittadina cinese naturalizzata italiana, per cercare di coinvolgere alle elezioni la comunità cinese romana.