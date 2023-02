La vittoria dell'Ucraina è anche una chance per cambiare la Russia

Nel sondaggio pubblicato dalla Stampa nello scorso fine settimana, condotto dall’Euromedia Research e sintetizzato in: “L’Italia stanca di guerra. No all’invio di altre armi”, c’era una domanda sul futuro della guerra e della pace, tema cruciale da quando Vladimir Putin ha invaso l’Ucraina. Venivano fornite tre alternative tra cui scegliere: negoziare con i russi un cessate il fuoco alle spalle degli ucraini per imporlo agli aggrediti (32,5 per cento); ridurre il sostegno militare a Kyiv fino a convincere Zelensky dell’impossibilità di vincere (24,9); entrare in guerra per salvare l’Ucraina e distruggere la Russia a rischio di distruggere anche se stessi (10,2). Per fortuna si poteva anche non sapere quale alternativa scegliere o non rispondere (il 32,4 per cento degli intervistati si è rifugiato qui, poco meno di chi vuole un cessate il fuoco da imporre agli ucraini), perché messo così, il futuro della guerra e della pace, spaventa non poco. E non è un caso che pochissimi abbiano detto di voler “distruggere la Russia”.

