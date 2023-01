L'unica cosa che conta è restare uniti. L'arte di Biden nel cucire e ricucire l'alleanza pro Ucraina

Di tutti i calcoli sbagliati di Vladimir Putin il più grande è la scommessa sull’incapacità dell’occidente di rimanere unito a lungo. Il presidente non ammette alcun errore, naturalmente: riorganizza le truppe, cambia i vertici, mobilita in modo coercitivo uomini russi che non vogliono fare questa guerra (a volte non sanno nemmeno cos’è, questa guerra), bombarda indiscriminatamente l’Ucraina (ancora ieri la capitale Kyiv), denuncia la guerra dell’occidente, della Nato, contro la Russia, evoca l’arma nucleare e infierisce su ogni divisione degli alleati di Volodymyr Zelensky. Ma più intensifica i suoi attacchi, più l’occidente si unisce e si accorda su cose inimmaginabili soltanto poco tempo fa, come l’invio di carri armati sul campo ucraino. Non siamo in guerra con la Russia, ripetono gli occidentali, e Putin e i putiniani s’indignano, ma gli occidentali insistono, come ha fatto due giorni fa Joe Biden: “Non c’è una minaccia offensiva contro la Russia. Se le truppe russe ritornassero nel loro paese, dove dovrebbero stare, questa guerra finirebbe oggi”. Putin può smettere di attaccare, ma l’Ucraina non può smettere di difendersi fino a che Putin attacca: la dinamica di questo conflitto è piuttosto chiara. Di straordinaria c’è piuttosto la capacità dell’occidente di rimanere unito: il presidente russo ci ha scommesso contro, ma neppure noi occidentali eravamo così sicuri della tenuta di un’unità che si è costruita, con difficoltà, nel tempo. Ogni frattura è vista come un pericolo, ed è per questo che la sapienza con cui Biden ha detto: conta solo l’unità, supera e annulla la discussione sulla riluttanza tedesca a inviare i carri armati Leopard.

