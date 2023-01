C'è un filo rosso tra le interferenze russe in occidente e le bombe in Ucraina

Charles McGonigal, ex agente speciale dell’Fbi che si è occupato del Russiagate e delle indagini sugli oligarchi russi negli Stati Uniti, è stato arrestato sabato dai suoi ex colleghi: è accusato di aver lavorato, dopo essere andato in pensione dall’Fbi nel 2018, con l’oligarca russo Oleg Deripaska, che è stato sanzionato per aver interferito nelle elezioni presidenziali americane del 2016, e di aver ricevuto 225 mila dollari da emissari di servizi segreti stranieri quando era ancora un agente dell’Fbi. McGonigal si è dichiarato non colpevole, ma il suo arresto ha riaperto uno squarcio su quel mondo sulfureo che ha a che fare con le politiche di destabilizzazione di Vladimir Putin in occidente. In questo caso c’è dentro tutto: ci sono le interferenze russe nella politica americana, c’è il ruolo dell’Fbi, e c’è il piano ben concertato di Putin per conquistare l’Ucraina già dal 2014 e scuotere gli equilibri dell’occidente per ritrovarselo disunito nel momento del confronto in corso in quest’ultimo anno.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE