L'imbarazzo per i documenti riservati ritrovati a casa di Biden è un po' controproducente

Ogni giorno saltano fuori nuovi documenti riservati in qualche casa, garage, scantinato di proprietà di Joe Biden o legato a lui, uno stillicidio che sarebbe quasi comico – se si guardano le battute e i meme sui social in effetti scappa un po’ da ridere – se non fosse che naturalmente quei documenti non dovrebbero essere lì, ma negli Archivi nazionali, ben custoditi e sigillati, come vuole la legge. Di comico resta il fatto che se l’Fbi va a perquisire la casa del presidente americano a Wilmington, in Delaware, per volere dello stesso presidente, molti tra opposizione, commentatori e anche tra i democratici vedano un parallelismo “imbarazzante” con l’Fbi che entra nella residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago e scova scatoloni di documenti dentro a un enorme sgabuzzino in mezzo a ombrelloni e sdraio per la piscina lì accanto. Si potrà dire – e i repubblicani lo ripetono sfinendoci – che il plastico della villa trumpiana ricostruito digitalmente dal New York Times è un po’ eccessivo e che non è detto che tutti gli ospiti controversi che sono passati da Mar-a-Lago potessero davvero accedere a quegli scatoloni pieni di materiale sensibile; si potrà dire che i democratici hanno costruito un caso enorme su quei documenti di cui non si sa (proprio come quelli di Biden) che livello di riservatezza avessero, ma esistono differenze sostanziali tra i due casi e la prima è di purissima natura politica.

