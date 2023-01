Biden toglie Scholz dagli impicci e libera i Leopard (e gli Abrams)

Bruxelles. Alla fine sarà stato Joe Biden a liberare i Leopard dalle esitazioni di Olaf Scholz. Oggi pomeriggio fonti americane hanno rivelato che l’Amministrazione Biden sarebbe propensa ad annunciare, forse questa settimana, la consegna all’Ucraina di carri armati Abrams nell’ambito di un accordo in base al quale la Germania dovrebbe acconsentire a fornire parte dei suoi Leopard 2 e autorizzare gli altri paesi dell’alleanza a fare altrettanto. In serata lo Spiegel ha annunciato che il cancelliere tedesco ha deciso: la Germania fornirà i suoi Leopard, dovrebbe annunciarlo oggi. Un primo via libera potrebbe arrivare anche per la Polonia. Evitare una frattura nell’alleanza occidentale e sostenere Kyiv in un momento chiave della guerra: le buone ragioni per la svolta di Biden non mancano.

