Zelensky al vertice di Ramstein ha una richiesta secca: "Carri armati". Non li ottiene e a Berlino si protesta

“Dobbiamo darci una mossa”, ha detto ieri Volodymyr Zelensky all’apertura del vertice degli alleati di Kyiv a Ramstein, in Germania. Il capo del Pentagono, Lloyd Austin, ha aggiunto: “Gli ucraini ci stanno guardando, il Cremlino ci sta guardando e la storia ci sta guardando”. Zelensky è meno retorico e ha una richiesta secca: “Ci servono i carri armati”. Per ora, non ha ottenuto né quelli migliori del mondo – i Leopard tedeschi – né gli Abrams americani. Il cancelliere Olaf Scholz non ha preso una decisione né sull’invio di Leopard da parte di Berlino né su quelli in possesso di altri eserciti europei: la Polonia ha detto che in qualche modo cercherà di mandare i suoi anche senza il via libera di Scholz, e ci sono state manifestazioni di protesta contro il cancelliere sia a Berlino che in altre capitali europee. Se Zelensky non ha ottenuto i carri armati, sta però ricevendo molte armi (e molte informazioni) pensate su misura per la sua controffensiva.

