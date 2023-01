Le priorità strategiche degli alleati di Kyiv sono cambiate

Milano. Confermando l’invio di quattordici carri armati Challenger 2 – i primi carri armati di fabbricazione occidentale a essere mandati in Ucraina – il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, ha detto: “Il pacchetto di armi previsto ora costituisce un aumento importante delle capacità militari degli ucraini. Significa che possono passare dalla resistenza alle forze russe all’espulsione delle forze russe dal territorio ucraino”. Ha detto proprio così: espulsione – a dimostrazione del fatto che la guerra non è in un momento di stallo e che gli alleati occidentali hanno compreso due cose: resistere non è sufficiente, perché finché l’esercito di Vladimir Putin avrà la possibilità di colpire, lo farà; aumentare ora il sostegno all’Ucraina sarà meno costoso nel lungo periodo rispetto a farlo quando anche la Russia si sarà riorganizzata. Justin Bronk, ricercatore del centro studi Rusi, ha detto: “Non esiste alcuna scelta politica che eviterà agli europei di aumentare in modo significativo la spesa per la difesa: purtroppo la Russia ha già deciso per noi”. Per difendersi dall’aggressione russa l’Ucraina consuma le munizioni prodotte in occidente a un ritmo che è più o meno doppio rispetto al ritmo della loro produzione: questo significa che per l’estate o al massimo l’autunno di quest’anno, le riserve europee e americane potrebbero scendere a un livello critico.

