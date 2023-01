Chi sono i soldati del reggimento russo che hanno bombardato Dnipro

Perché mai colpire un condominio di nove piani con un missile di sei tonnellate Kh-22 se l’intenzione non è quella di seminare terrore? Nella città ucraina di Dnipro si continua a scavare per rimuovere le macerie, erano molte le persone all’interno dell’edificio, eppure il Cremlino ha negato di aver preso di mira un complesso residenziale. Lo ha detto con sicurezza il portavoce Dmitri Peskov: “Le forze armate russe non colpiscono edifici residenziali”. E ancora: “Gli attacchi vengono effettuati contro obiettivi militari evidenti o mascherati”. Il 27 giugno scorso due missili Kh-22 russi colpirono un centro commerciale a Kremenchuk, era anche quello, secondo il Cremlino, un obiettivo militare “mascherato”, che nascondeva un deposito di armi appena arrivate dagli Stati Uniti. Si sparse anche la teoria che il centro commerciale “Amstor” era chiuso da un anno. Era invece aperto e funzionante e secondo le indagini internazionali non ospitava munizioni, altrimenti le esplosioni sarebbero state multiple. Il collegamento tra il bombardamento contro l’edificio residenziale di Dnipro e quello contro il centro commerciale di Kremenchuk è costituito dagli autori: il 52esimo reggimento dell’aviazione bombardieri pesanti con sede a Shajkovka, nella regione di Kaluga, armato di velivoli Tu-22M3 che attaccano con missili Kh-22.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE