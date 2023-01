La Cina a Davos prova a riaprire le comunicazioni col mondo

Domani a Zurigo la segretaria del Tesoro americano, Janet Yellen, incontrerà Liu He, vicepremier cinese e quello che una volta era considerato lo zar economico di Pechino. Il funzionario cinese partecipa al gran ballo di Davos, il Forum economico mondiale che da ieri ha riportato la finanza globale in presenza nella cittadina svizzera, dopo gli anni online e un po’ defilati del Covid, mentre l’ex presidente della Federal Reserve farà uno scalo tecnico a Zurigo prima di volare verso l’Africa. Sarà il primo incontro di persona tra Yellen e Liu, che negli ultimi due anni hanno avuto tre conversazioni telefoniche, e secondo le autorità di America e Cina il loro vertice è parte della volontà di tenere “i canali di comunicazione aperti” tra le prime due economie del mondo, come stabilito durante l’incontro di metà novembre a Bali tra i leader, Joe Biden e Xi Jinping. Non è ancora chiaro se la delegazione cinese avrà modo di incontrare anche la rappresentante del commercio americana, Katherine Tai: il ministero degli Esteri di Pechino ha detto ai giornalisti ieri che “i team economici e commerciali di Cina e Stati Uniti sono in regolare comunicazione. Vi terremo informati in caso di novità”. E’ la prima volta sin dal 2019 che un alto funzionario della leadership cinese partecipa a Davos, un appuntamento particolarmente simbolico per Pechino. Cinque anni fa è stato proprio al Forum economico mondiale che il leader Xi Jinping ha pronunciato il suo primo discorso da alfiere della globalizzazione e del multilateralismo. Quel discorso passò alla storia come quello in cui la Cina di Xi voleva guidare l’economia globale: erano i tempi di Donald Trump e dell’America First, e in molti pensarono che le parole di difesa della globalizzazione di Xi potessero essere credibili e una valida alternativa al modello occidentale.

