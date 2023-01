Lo squarcio di Dnipro mostra perché ci vogliono le armi contro gli atti terroristici

Milano. Kateryna Zelenskaya è stata estratta viva ieri dalle macerie del palazzo di Dnipro sventrato da un missile russo sabato: è sorda, non poteva chiamare aiuto; si stanno cercando suo marito e suo figlio di un anno, così come altre decine di persone che ancora non sono state trovate. I morti accertati sono quaranta, i feriti almeno il doppio, mentre le immagini degli appartamenti rimasti lì, tranciati, mischiano la quotidianità spezzata – la cucina gialla sospesa con la ciotola di frutta sul tavolo resterà come simbolo di questa violenza – con i ricordi delle vittime, la ragazzina che ballava e sorrideva, le due amiche che stavano andando in palestra assieme, i due bimbi che si sono salvati, ma sono ora orfani, e tutti gli altri.

