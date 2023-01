Dalla Val Camonica a Odessa, storia di un operatore della Croce Rossa

Dall'incontro con un missionario diocesano in Mozabico, a Msf, a Emergency, in Sierra Leone e ancora tante altre mete nel mondo... Un eroe felice e sconosciuto che ha adeguato la vita ai disastri dell'umanità

Fabrizio Minini ha 45 anni, è in forma, gira per Odessa su una bicicletta pieghevole. Non ha freddo, è nato a Breno, nel cuore della Val Camonica. Oggi torna in Italia, conclusa la sua annosa missione ucraina per la Croce Rossa Internazionale. Avrà un mese, e riprenderà il suo servizio a Kandahar, Afghanistan.