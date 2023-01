Lavorare in Afghanistan nonostante l'editto dei talebani. Il racconto di Nove onlus

Nove onlus ha deciso che resterà in Afghanistan perché “andarsene potrebbe significare non riuscire a tornare”, spiega la presidente Susanna Fioretti. L’ong italiana è una delle poche che continuerà le sue attività dopo che l’ultimo editto dei talebani ha vietato alle donne di lavorare per organizzazioni straniere. “È ancora da chiarire se e quali professioni femminili siano esonerate dall’editto: ci servono dettagli”, dice al Foglio Flavia Mariani dall’associazione. L’emirato islamico non ha fatto sapere nulla, quindi per ora “le donne, come da ordinamento, non sono operative”. Ma le trattative sono in atto.

