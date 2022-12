Sul fronte di Kherson, nell'Ucraina che non si è arresa al più forte

Kherson, dal nostro inviato. Eccola dunque Kherson: finalmente. C’è una piccola signora, sembra molto anziana, ha un cappottone che le arriva ai piedi, non dev’essere stato suo, una volta. Tira un carrellino a due ruote, forse va a ritirare la sua dose di aiuto umanitario. Cammina piano, e chi pretenderebbe che si mettesse a correre, una così. Naturalmente sa di muoversi in un campo minato. Minata non è la strada su cui cammina – anche – ma il cielo, e da un momento all’altro il cielo le può cadere addosso, in forma di pioggia di fosforo, o di grappolo, e farla a pezzi.

