Otto mesi di torture e pressioni: cosa raccontano i testimoni di Kherson

Passata la festa, le bandiere, gli abbracci, l’inno, le lacrime, Kherson fa i conti con l’occupazione russa, durata otto mesi. E’ un rito tragico che abbiamo visto in ogni città liberata e che non ha troppo a che fare con il tempo con cui l’esercito di Vladimir Putin ha occupato un certo territorio ucraino: a Bucha e a Irpin, i russi stettero poco, usarono una brutalità inaudita e per la prima volta, una volta ritiratisi, scoprimmo la scia di morti, torture ed esecuzioni che si lasciarono alle spalle. Nei racconti di Kherson che emergono inesorabili quel che colpisce è lo sforzo che gli abitanti hanno dovuto fare per abituarsi alla ferocia come metodo quotidiano di governo: chiunque poteva sentire le urla dei torturati, ha raccontato un sopravvissuto.

