Medvedev va da Xi Jinping con un messaggio di Putin in tasca

Dmitri Medvedev era quasi scomparso prima dell’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. Presidente della Russia, poi premier, infine vicepresidente del Consiglio di Sicurezza ha trovato il suo posto nel putinismo dimostrando una fede incrollabile nella potenza bellica di Mosca, un odio granitico nei confronti dell’occidente e una facilità preoccupante nella minaccia di attacchi nucleari. Vuole essere il capo dei più falchi e visto che finora Vladimri Putin, quando ha dovuto scegliere un successore nel 2008, fece il suo nome, cerca di dimostrare di essere ancora il suo possibile delfino. Mentre Volodymyr Zelensky era Washington a incontrare il primo degli alleati, Joe Biden, Medvedev era stato invitato a Pechino per un incontro con il presidente cinese, Xi Jinping. L’ex presidente ha portato a Pechino un messaggio di Putin che, a detta dell’agenzia di stampa Tass, “ha rilevato il livello senza precedenti del dialogo politico russo-cinese e della cooperazione”. A Mosca sono state fatte molte ipotesi sul contenuto del messaggio, hanno iniziato a circolare illazioni che si soffermavano su quattro opzioni in particolare: una richiesta economica, una richiesta di armi, un avvertimento oppure la richiesta di autorizzare il coinvolgimento della Corea del nord nella guerra in Ucraina. Non ci sono state conferme.

