Per quali ragioni dovrebbe arruolarsi un russo

Servirà ancora del tempo per capire se la mobilitazione annunciata a fine settembre dal presidente russo Vladimir Putin potrà funzionare contro l’esercito ucraino. Il morale basso dei soldati al fronte è stato uno dei fattori dell’insuccesso: i russi non capivano fino in fondo per quale ragione dovessero invadere la nazione vicina mentre gli ucraini sapevano molto bene che dalla loro battaglia sarebbe dipesa la sopravvivenza della nazione. Alcuni uomini di Mosca catturati dall’esercito di Kyiv nelle prime fasi della guerra raccontavano anche di aver scoperto i piani del Cremlino la notte stessa. Difficile che chi andrà a combattere nelle prossime settimane troverà delle motivazioni valide per la guerra, nonostante la forte propaganda. Ieri, Margarita Simonyan, direttrice di Rt, una delle voci del Cremlino, ha ringraziato Putin per la decisione di difendere il popolo russo e ha giurato di continuare ad aiutarlo. Ha poi promesso di “affogare i cannibali”, utilizzando lo stesso verbo con cui il presidente aveva dichiarato la sua lotta contro i terroristi ceceni negli anni Duemila.

