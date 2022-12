Sollecitato da Musk, il popolo di Twitter ha votato contro Musk

Il popolo di Twitter ha votato: Elon Musk deve lasciare la guida del social network. Domenica Musk si è scusato per aver introdotto alcune regole restrittive senza prima consultare gli utenti di Twitter, ha detto che non sarebbe successo mai più e ha lanciato una nuova consultazione, chiedendo appunto se dovesse dimettersi da ceo del social, aggiungendo: rispetterò la volontà popolare. E puntualizzando poco dopo: il punto non è trovare un altro ceo, ma trovarne uno che riesca a tenere vivo Twitter. Il 57,5 per cento dei votanti ha detto che Musk deve andarsene (da domenica è iniziato il coro dei detrattori di Musk, quelli che hanno minacciato di andarsene da Twitter, hanno aperto il loro bravo account sull’alter Twitter, Mastodon, ma sono rimasti: è la vostra occasione, twittavano, votate!) e mentre si attendeva la dichiarazione del ceo per capire se è uno che mantiene la parola data, tutti chiedevano: perché lo fa?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE