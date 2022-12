Tutti gli impegni di Doug Emhoff. Il marito di Kamala e la lotta all'antisemitismo

La povera Kamala Harris, la vice di Joe Biden, non è nemmeno riuscita a godere del momento di entusiasmo democratico che ha seguito la sconfitta dei repubblicani alla Camera, presa com’è dal cercare di sopravvivere alle critiche interne del partito e alla bassissima popolarità pubblica. Suo marito, invece, Doug Emhoff, il primo second gentleman della storia americana, sembra aver trovato una collocazione nell’establishment di Washington, impegnandosi nella lotta contro l’antisemitismo, tema assurdamente ancora centrale nel dibattito politico. Non è solo per Kanye West, con la sua svastica-stella di David che gli è costata la sospensione nel nuovo Twitter libertario di Elon Musk, ma anche per la presenza del negazionista dell’olocausto Nick Fuentes a Mar-a-Lago a cena con Trump e di vari protagonisti delle midterms che, per fortuna, non sono stati eletti, come Doug Mastriano, che tra le consulenze per la campagna elettorale vantava quella di Gab, un social network di estrema destra, paradiso di QAnoniani, neo-nazi e neo-KKK. Il sentimento antiebraico sembra più vivo che mai, a tutti i livelli della società.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE