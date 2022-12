Il messaggio di Zelensky e Biden insieme a Putin e al mondo

L’arrivo di Volodymyr Zelensky a Washington, la prima visita fuori dai confini ucraini da quando Vladimir Putin ha invaso il suo paese, conferma il ruolo dell’America come arsenale globale della democrazia e il ruolo di Joe Biden come principale, solido, attivissimo alleato dell’Ucraina e come straordinario tessitore dell’alleanza occidentale. Qualcuno oggi evocava l’arrivo di Churchill a Washington nel Natale del 1941, pochi giorni dopo l’attacco dei giapponesi a Pearl Harbor: lì si consolidò l’asse che avrebbe vinto la Seconda guerra mondiale contro il nazismo e che avrebbe costruito l’ordine liberale del mondo in cui ancora viviamo.

