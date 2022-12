La globalizzazione in stile Qatar. Tra trionfi sportivi e dilemmi politici

L’Economist e il Financial Times hanno dedicato negli ultimi giorni due articoli molto interessanti al tema dei Mondiali in Qatar e lo hanno fatto utilizzando entrambi una lente di ingrandimento preziosa, utile a tenere la testa dell’osservatore sopra la superficie dell’acqua. La lente di ingrandimento, in entrambi i casi, è quella della globalizzazione. E i due approfondimenti, che vale la pena citare per provare a ragionare, ci permettono di riflettere intorno a due temi differenti: uno è di natura calcistica, l’altro è di natura politica. Il tema di natura calcistica, più leggero, più appassionante, è quello segnalato dall’Economist in un articolo dedicato a una particolare magia del Mondiale che si avvia verso la conclusione: le sorprese.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE