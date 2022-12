Niente moralismo con gli stati nemici

Tollerare l’intollerabile finché l’intollerabile non esce dalla sua naturale ambiguità. La Cina e il Qatar. E la Russia. Come si distingue uno stato da combattere da uno da accettare come il nostro figlio di puttana. Il nemico è tale quando s'impongono aggressività ed espansionismo

Esistono gli stati paria e gli stati. Con i primi si dovrebbe fare barriera, alzare la voce, penetrare le loro difese, lavorare per l’abbattimento dei regimi. È il caso mostruoso dell’Iran, dove la polizia morale, agli ordini di teocrati prenucleari, fa strage di donne, di adolescenti, di giovani e di cittadini in rivolta, una rivolta estesa, possente, sprezzante del pericolo, per imporre un costume conformista ispirato alla legge religiosa di stato contro elementari libertà della persona. Qui si dovrebbe essere schiettamente moralisti, umanamente furiosi, invece come vediamo si tace. Tacciono quasi tutti i governi, tace il Papa di Roma, si mobilitano in qualche caso grandi folle europee ma per lo più minoranze d’avanguardia in nome dei diritti civili.