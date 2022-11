La casa-museo di Khomeini in fiamme rappresenta il falò dei simboli dell'Iran

C’è stato un tempo in cui ai rivoluzionari pareva di intravedere il volto di Ruhollah Khomeini sulla Luna. Salivano sui tetti piatti delle case, alzavano il mento verso l’alto e un dito verso il cielo e sospiravano: “Dio è grande”. Era novembre anche allora, il novembre del 1978, Khomeini sarebbe tornato in Iran il primo febbraio del ’79, ma intanto quell’autunno, quel grido: “Dio è grande” correva di bocca in bocca. In una notte di luna piena, il 27 novembre, i tassisti fermarono le macchine in mezzo al traffico pur di assistere al miracolo della sua apparizione nel cielo sopra Teheran. Quarantaquattro anni dopo, il volto del padre della Repubblica islamica s’accartoccia sotto le suole delle scarpe dei nipoti della rivoluzione. Da nove settimane le bambine strappano le sue immagini dai libri e i ragazzi imbrattano di rosso sangue i suoi murales. Giovedì notte una folla di manifestanti si è riversata per le strade di Khomein, la piccola città a nord-ovest di Esfahan che gli ha dato i natali. Khomein è il tipico centro di provincia, apparentemente tradizionalista, di cui gli analisti fino all’altro ieri avrebbero detto: un conto è Teheran e un conto è il resto dell’Iran. Eppure a Khomein, la sonnolenta cittadina meta di devoti pellegrinaggi, le ragazze hanno sfilato senza velo invocando “libertà!” e i ragazzi le hanno fiancheggiate rispondendo: “Morte al dittatore!”. A ogni boccata a Khomein si respirava fervore rivoluzionario.

