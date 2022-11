Biden vuole l'immunità per il saudita Bin Salman per l'omicidio Khashoggi

Milano. L’Amministrazione Biden ha cercato di minimizzare e di rifugiarsi nelle procedure e nella asettica applicazione delle leggi, ma non è bastato. In un atto del tribunale presentato alla Corte federale di Washington, il dipartimento di stato americano ha raccomandato che sia garantita l’immunità al principe saudita Mohammed Bin Salman nel processo intentato da Hatice Cengiz, la fidanzata del giornalista saudita Jamal Khashoggi, ucciso nell’ottobre del 2018 nel consolato saudita a Istanbul e poi fatto a pezzi e portato via dentro a dei sacchi neri mai più ritrovati. La Cengiz ha twittato: “Oggi Jamal è morto di nuovo” e le dichiarazioni del dipartimento di stato – il suggerimento si fonda “sui princìpi della legge” e “sul diritto internazionale” che “gli Stati Uniti hanno sempre applicato ai capi di stato, capi di governo, e ministri degli Esteri, mentre sono in carica – hanno determinato un altro tweet: “Pensavamo che potesse esserci una luce nella giustizia americana, ma ancora una volta, il denaro è venuto prima”. Secondo l’Associated Press, il suggerimento del dipartimento di stato non è vincolante e il giudice deciderà se applicare o no l’immunità a Bin Salman, ma la decisione ha comunque riaperto il dibattito doloroso sul rapporto tra Biden e i dittatori ancora più rilevante ora che Vladimir Putin, a lungo considerato un autocrate governabile, ha invaso e distrutto l’Ucraina ed è stato isolato dal resto della comunità internazionale. Si sta disegnando il mondo dopo Putin: che ruolo avranno i dittatori?

