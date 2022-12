I complotti da 500 milioni di dollari di Pechino per schiacciare le proteste

Roma. Le manifestazioni in Cina contro la politica Zero Covid hanno messo a dura prova il Partito, che fin dai primi momenti ha risposto alle richieste politiche mettendole di fatto a tacere: i campus universitari sono stati chiusi e gli studenti sono stati mandati a casa con l’obiettivo di evitare ulteriori assembramenti e disinnescare le tensioni. Le autorità da giorni hanno messo in atto una politica di rintracciamento dei manifestanti più “pericolosi” che hanno partecipato alle proteste e sono entrati nelle loro case con visite intimidatorie. Un’altra tattica del governo è quella di diffondere la propaganda nazionalista delle “forze ostili esterne” dietro alle rivolte (che i manifestanti durante le proteste hanno negato a più riprese, chiedendo: “Dove sono queste forze esterne?”, e: “Non siamo forze esterne ma interne, siamo giovani cinesi”).

