La Cina ferma tutti con l'intimidazione. Non solo i suoi cittadini, ma pure l'occidente

Come per tutti i regimi autoritari, la sicurezza interna e la stabilità della Cina sono le priorità del Partito comunista cinese, che sa esattamente come gestire i timidi approcci di protesta dei cittadini. L’anomalia, semmai, è che solo per la Cina non esiste una mobilitazione internazionale, non esiste una diaspora che sostenga da lontano chi protesta in patria, non c’è una società civile occidentale che si senta sufficientemente legata agli ideali dei manifestanti cinesi. E’ il motivo per cui nelle capitali europee non ci sono manifestazioni di solidarietà per i cittadini cinesi come quelle per le donne iraniane o per l’Ucraina. E’ la conseguenza di una strategia della leadership cinese che funziona alla perfezione, sia dentro al paese sia all’estero, e che va avanti da anni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE