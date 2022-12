L'ambiguità europa va in scena a Pechino

Giovedì mattina il leader cinese Xi Jinping ha ricevuto nella Grande sala del popolo di Pechino il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. I due si sono parlati per tre ore, poi Michel ha incontrato per pura formalità il premier cinese Li Keqiang e il capo dell’Assemblea nazionale del popolo Li Zhanshu, che andranno in pensione nei prossimi mesi. Una visita di poche ore, molto importante, ma con nessun background costruito, poca coordinazione con gli altri paesi europei, niente da negoziare né da ottenere. Solo un tentativo di “bilanciamento” delle relazioni, un mese dopo il Consiglio europeo di Bruxelles durante il quale si era arrivati a una posizione unitaria sulla Cina: non bisogna creare con Pechino la stessa dipendenza che abbiamo con Mosca, si era detto allora. Una posizione che sembra essere stata ignorata da Michel, che nel primo punto di discussione ha chiesto alla Cina “più reciprocità” d’accesso al mercato per intensificare le relazioni economiche – come fossimo improvvisamente tornati a dieci anni fa.

