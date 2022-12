L'ambasciata ucraina e le altre lettere esplosive a Madrid

Mercoledì una busta contenente dell’esplosivo è arrivata all’ambasciata ucraina in Spagna. Giovedì lettere simili sono state indirizzate al primo ministro Pedro Sánchez, al ministro della Difesa Margarita Robles, a un’azienda che produce armi anche per l’Ucraina e all’ambasciata americana a Madrid: in tutto sono almeno sei. Soltanto il primo ordigno è esploso senza fare vittime, un impiegato dell’ambasciata è rimasto lievemente ferito, ma per il paese sono aumentate le misure di sicurezza.

