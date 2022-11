Dopo il missile in Polonia, la Nato è compatta e ha un piano per i suoi confini

Il coordinamento e la solidarietà hanno prevalso su tutto il resto. Sulla paura, l’ansia, la rabbia dopo la notizia della morte di due cittadini europei a causa di un missile caduto dentro ai confini dell’Ue, nel villaggio di Przewodów. La Polonia si è mossa assieme ai suoi alleati, ha serbato il silenzio, nessuna dichiarazione scomposta, solo la volontà ferma di accertare i fatti, di non apparire confusi, di dare tutti la stessa risposta. Dominano ancora il modo condizionale e il “probabilmente”, ma sia da Varsavia, sia da Washington, sia da Bruxelles, dopo la riunione dei paesi alleati della Nato, si sente la notizia che non si tratterebbe di un missile lanciato dalla Russia, ma dalla contraerea di Kyiv per abbattere uno dei razzi di Mosca, nel giorno in cui, con un attacco punitivo, ne ha lanciati circa cento contro tutta l’Ucraina. Il presidente polacco, Andrzej Duda, ha detto che “ci sono molte indicazioni che si trattasse di un razzo utilizzato dalla difesa antimissilistica” di Kyiv. Lo stesso annuncio l’ha fatto il segretario della Nato, Jens Stoltenberg, e ugualmente si è espresso il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, tra i primi a definire “poco probabile” che fosse stata Mosca a lanciare l’arma. Per gli alleati, cambia poco che il missile fosse o non fosse russo, non ci sono cedimenti, si risponde con la logica: senza la guerra scatenata dal Cremlino, l’incidente non ci sarebbe stato. La responsabilità è dell’invasione scellerata che causa morti in Ucraina e, per la prima volta, anche in Europa. “L’Ucraina si è difesa – ha detto Duda – si è trattato di uno scontro molto grave causato da parte russa, così come l’intero conflitto”. Anche Stoltenberg ha voluto rimarcare che c’è una differenza sostanziale tra un incidente avvenuto per attaccare e uno avvenuto per difendersi: “Lasciatemi essere chiaro: non è colpa dell’Ucraina”. E non si vedono crepe, neppure nell’agitata politica polacca, alla quale il primo ministro, Mateusz Morawiecki, ha chiesto uno sforzo di maturità, annunciando che non convocherà neppure un incontro sulla base dell’Articolo 4 dell’Alleanza atlantica.

