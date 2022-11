Due missili russi sul territorio europeo. Due morti in Polonia

Mosca cerca una tregua per mandare avanti il conflitto, non la ottiene e bombarda. Dalla Nato fanno sapere che per ora prevale la cautela. La conferma del funzionario americano e le reazioni

La guerra è arrivata sul territorio europeo, dentro ai confini di un paese dell’Ue. Due missili russi hanno colpito la Polonia, sono esplosi in un campo per l’essiccazione del grano nella cittadina di Przewodów, regione di Lublino a circa dieci chilometri dal confine con l’Ucraina, uccidendo due persone. Un funzionario americano lo ha confermato all’agenzia Ap, e il ministro della Difesa lettone, Artis Pabriks, ha espresso su Twitter la sua vicinanza al popolo polacco. Mentre questo giornale va in stampa mancano invece le conferme ufficiali del Pentagono americano e del governo polacco, che è stato riunito dal premier, Mateusz Morawiecki, per un Consiglio di sicurezza urgente. Da parte della maggior parte dei paesi dell’Alleanza atlantica e dell’Unione europea la risposta è stata univoca: ogni centimetro del territorio della Nato va difeso