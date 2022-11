A Kherson niente vittime civili e carneficina di soldati grazie agli Himars salvavita

Kherson, dalla nostra inviata. C’è una coppia di fidanzati ventenni in mezzo alla piazza principale di Kherson, piazza della Libertà, che da quattro giorni è piena di gente che festeggia e canta: lui sventola una bandiera dell’Unione europea fatta in casa e più grande della misura standard, lei è avvolta in una bandiera gialla e blu dell’Ucraina. Ieri è arrivato qui anche il presidente Volodymyr Zelensky che guardando gli abitanti della città che prima era famosa per le sue angurie e ora lo è per i suoi partigiani ha detto: “E’ l’inizio della fine della guerra”.

