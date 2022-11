Americani e russi si parlano, ma nessun negoziato si fa senza l'Ucraina. Il malore di Lavrov

Il presidente russo, Vladimir Putin, lascia parlare gli altri. Primo fra tutti un confuso Dmitri Peskov che, a ogni conferenza stampa, sembra avere le idee sempre meno chiare su cosa dire e preferisce dare risposte vaghe e variamente interpretabili. Per esempio: come leggere la visita di Volodymyr Zelensky nella città liberata di Kherson? Il portavoce del Cremlino ha risposto che quella è Russia, senza specificare se quindi a Mosca avessero preso l’arrivo di Zelensky e della bandiera ucraina come un segnale ostile, un’invasione o una visita di cortesia. Fatto sta che il presidente ucraino è andato in prima linea, mentre Putin non ha mai visto la città che pretende di aver annesso. L’opposizione russa inizia a dare una definizione puntuale sulla forma di governo che si sta sviluppando in Russia: una dittatura senza dittatore. Perché Putin non si vede, vive attraverso dei comunicati e forse annullerà la grande conferenza stampa annuale in cui era solito far conoscere le sue idee sulla Russia e sul mondo, e se davvero il presidente non si presenterà davanti a giornalisti e cittadini sarà difficile sapere cosa pensi di fare con la guerra che sta perdendo. L’attività diplomatica non si è mai fermata e dopo la ritirata russa da Kherson e l’ingresso dell’esercito di Kyiv sembra essersi fatta ancora più intensa.

