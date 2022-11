Saluto un amico: “L'anno prossimo a Kherson”. Ma potevamo fare prima

Io, che sarei andato piuttosto a manifestare a Roma, dicendo No alla guerra di Putin e Viva la resistenza ucraina, ho rinunciato da tempo a discutere e convincere chi ci è andato, o ci sarebbe andato, dicendo No alla guerra e No alle armi all’Ucraina. Come si fa a non dire “No alla guerra”, certo. Ma quando la guerra c’è, e uno l’ha scatenata violando ogni legge e ogni morale, e un altro si difende, dire solo No alla guerra li coinvolge tutti e due, anche se si ha la cortesia o l’ipocrisia di aggiungere, in nota, che uno è martoriato (tanto più che è martoriato anche l’altro, il suo gregge da mattatoio). Bene, tutto ciò è così evidente che bisogna rinunciare alla speranza che venga visto: non c’è peggior sordo eccetera.

